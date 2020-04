LA TENTACIÓN AUTORITARIA

Transcurridos 41 días ya del Estado de alarma, se echa de menos un análisis crítico del mismo por parte de la intelectualidad de este país. Parece como si, ante los ataques irresponsables que está recibiendo el Gobierno por parte de las fuerzas de derecha, no hubiera más opción que la de apoyarlo incondicionalmente. Sería lamentable que la irrupción de la extrema derecha en las instituciones consiguiera hacernos desistir de la defensa de las libertades y la necesaria crítica a la acción gubernamental, que no puede quedar en manos exclusivamente de los antidemócratas.

Sin embargo, la misma declaración del Estado de alarma y su implementación deberían provocar algunas reflexiones. En determinados momentos, desde el ámbito gubernamental se ha alardeado de que nuestro Estado de alarma es el más duro de la Unión Europea. Y esta actitud se ha visto reforzada por la presencia junto a los responsables de Sanidad en las conferencias de prensa de los mandos de la guardia civil, la policía nacional y el ejército, comunicando los avances producidos en lo que denominaban “la guerra” contra el virus, en la que todos debíamos sentirnos “soldados”. Marlaska en su comparecencia en el Congreso admitía que se habían producido 680995 propuestas de sanción y 6061 detenciones, que justificaba por tratarse de “actuaciones incívicas de unos pocos que ponen en riesgo la salud del conjunto de la sociedad”. En dicha comparecencia, el ministro del Interior rechazó aplicar otro ordenamiento que no fuera la llamada “ley mordaza”. Hubiéramos preferido que esta “guerra” contra el virus, vocabulario al que muy pronto se sumó el presidente de Gobierno, se realizara en los hospitales, las residencias de mayores y los centros de salud, pero lo que hemos visto ha sido hospitales saturados, sin capacidad ni medios para atender a los contagiados, residencias de mayores abandonadas a su (mala) suerte, clínicas privadas que decidieron aprovechar la oportunidad para aplicar ERTEs a su personal y centros de atención primaria cerrados por falta de personal. En algún momento habrá que dilucidar responsabilidades y ver qué tanto por cierto corresponde al Gobierno, a las comunidades autónomas y a la situación heredada de desmantelamiento de la sanidad pública.

Pero lo que me interesa aquí es destacar una característica grave del estado de alarma en nuestro país: su carácter marcadamente policial y represivo desde el primer momento. Sin que hubiera datos para confirmar una situación generalizada de desobedencia o incumplimiento, hemos visto actuaciones violentas, que suponemos puntuales, pero no por ello son menos graves, de diferentes cuerpos policiales contra ciudadanos a los que capturaban por encontrarse en la calle sin motivo justificado o sin estar en condiciones de justificarlo en ese momento. Estas actuaciones se produjeron en muchos casos contra la población emigrante. Dar incondicionalmente el control de la calle a las fuerzas de seguridad en las condiciones de un estado de alarma y con la llamada ley mordaza aún sin derogar, pese a todas las promesas que en su momento se hicieron, trae como consecuencia una situación de inseguridad y pérdida de derechos para los ciudadanos, que se ven multados o detenidos por motivos baladíes, que en nada ponían en riesgo la seguridad sanitaria. Como si el Gobierno quisiera compensar su debilidad en la lucha contra la pandemia haciendo ostentación de fuerza en la calle, una penosa reedición de aquel “la calle es mía” del ministro franquista Manuel Fraga. Por si esto fuera poco, alguien tuvo la feliz idea de sumar al ejército a la “guerra” contra la pandemia, poniéndolo, no al servicio de la sanidad, como en el caso de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, sino sacando a patrullar a la calle a la Legión y otros cuerpos que nada podían aportar a la mejora de nuestra sanidad pública, salvo que el objetivo último fuera atemorizar aún más a los ciudadanos y aumentar su grado de angustia.

En las exigencias plasmadas en el desarrollo del estado de alarma hay múltiples incongruencias:

Se autoriza la compra en los supermercados, con las consiguientes aglomeraciones, pero se ordena el cierre de múltiples negocios de proximidad, que podrían haber aplicado perfectamente las medidas de distanciamiento social, permitiendo la entrada de sus clientes de uno en uno o citándolos a horas determinadas. El Gobierno debería explicar por qué se autoriza la apertura de estancos y quioscos de prensa y no la de librerías, bibliotecas y archivos, por ejemplo. Ni las librerías ni las bibliotecas ni los archivos suelen ser sitios muy concurridos y no les habría sido difícil arbitrar medidas excepcionales de horario, protección y distanciamiento. Algunos investigadores, por ejemplo, habrían podido dar sentido a estas semanas de inactividad. No deja de resultar curioso que se puedan comprar periódicos y revistas, pero no libros, claro que todos conocemos el poder de los medios y su capacidad para encumbrar o destruir políticos y la dependencia cada vez mayor de estos últimos de los medios de comunicación. Pero quizá donde más relevantes resultan las medidas de aplicación del estado de alarma es en lo concerniente a la movilidad de las personas. Parece que, finalmente, después de no sé cuántas quejas, se han acabado aceptando los desplazamientos en bicicleta. Por lo visto, en opinión de nuestras autoridades estatales y autonómicas, el uso de la bicicleta estaba mal visto, podría tener un componente lúdico o de ejercicio prohibido al aire libre, aunque fuera para desplazarse al trabajo. Lo mismo sucede con la prohibición de ir en un mismo vehículo con dos filas de asientos más de dos personas. ¿Y el padre o la madre, con dos hijos pequeños a los que no puede dejar solos, que tiene que desplazarse con ellos por razones de fuerza mayor, para ir a la farmacia o al centro de salud, qué hace? ¿Tiene que exponerse a la arbitrariedad o la comprensión de las fuerzas de seguridad? Hemos visto el caso de una mujer emigrante denunciada por desplazarse en el coche con dos niños pequeños. ¿Y la España vacía? ¿Qué sentido tiene prohibir en pueblos con apenas unas decenas de habitantes la prohibición de salir a cuidar sus huertos personales, un complemento indispensable para tantos jubilados de pensiones misérrimas? Las controversias surgidas con motivo del esperado fin del confinamiento de los niños después de cuarenta días de encierro muestran cuál es el peso de las fuerzas de seguridad a la hora de establecer las condiciones del desconfinamiento de los niños, su resistencia a permitir que la gente pudiera salir a la calle sin causa “justificada”, pues, de ese modo comenzarían a perder ese control absoluto de la calle que habían impuesto. La aberración de esa primera resolución de sacar a los niños solo para ir al súper, a la farmacia o al banco y convertirlos en vectores o víctimas de contagio no pudo salir del comité científico que, según nos dicen, asesora al Gobierno, sino de quienes estaban más preocupados por mantener su control de la calle. Basta comparar la situación de España con la de otros países que han conseguido mejores resultados en su lucha contra la extensión de la pandemia para comprender que en nuestro país hemos sido tratados, no apelando a nuestra responsabilidad, sino al miedo, provocando un estado de inseguridad e indefensión entre los ciudadanos que se suma al ya de por sí grave temor al contagio. En Alemania, por ejemplo, nunca se prohibió salir a la gente de su casa, a hacer deporte o a dar un paseo en grupos de dos, o más, si se trataba de un grupo familiar que convivía en la misma casa, manteniendo siempre, claro está, las reglas del distanciamiento social. Debemos recordar que en este país, con ochenta y tres millones de habitantes, solo se han producido 5500 muertes atribuibles al coronavirus. En Francia nunca se ha restringido la posibilidad de salir de casa a pasear o correr durante una hora al día en un radio de un kilómetro del domicilio habitual. Quizá el caso más significativo, en comparación con nuestro país, sea el de Portugal, donde el Gobierno ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y rechazado imponer un cuadro de sanciones, que, en palabras del primer ministro Antonio Costa, “sería un insulto al civismo demostrado por los portugueses”. ¡Qué contraste con las palabras de Marlaska, acusando de incivismo a las más de setecientas mil personas sancionadas por sus fuerzas de seguridad! Claro que este ministro del interior tiene los antecedentes que tiene: el archivo inicial del caso del accidente del Yak-42, exonerando a las autoridades militares responsables del contrato del avión; la detención de cuarenta miembros de la plataforma Gazte Independentistak que finalmente serían absueltos por otro juzgado, pero a los que mantuvo mientras duró la fase de instrucción dos años en prisión; las cinco condenas a España por no investigar las denuncias de torturas a presuntos miembros o simpatizantes de ETA que el juez Marlaska mantenía incomunicados… Da la sensación de que en España el peso del ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad, ejército incluido, en la gestión del estado de alarma es desproporcionado, como si el ejecutivo quisiera compensar las carencias patentes en el lado sanitario con un control absoluto de la calle. Pero este control tiene consecuencias sobre los ciudadanos, sometidos a interrogatorios que afectan a su vida personal (¿de dónde viene?, ¿a dónde va?, ¿dónde vive usted?, ¿qué es lo que ha comprado?, ¡enséñeme la bolsa!, ¡a ver, el tique!…), menoscabándolos y aumentando el estado de ansiedad en que viven como consecuencia de la pandemia.

¿Qué futuro nos espera? Es probable que el estado de alarma tenga repercusiones no solo en nuestras libertades, sino también en nuestra disposición a luchar por cambios sociales. No deja de ser inquietante que, en pleno estado de alarma, se dicte sentencia contra la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, encausada tras su participación en una concentración contra un desahucio y la fulgurante reacción del Consejo General del Poder Judicial a las justificadas dudas ante dicha condena manifestadas por el vicepresidente segundo del Gobierno.

No menos inquietantes son las repercusiones que el prolongado encierro y el desmesurado tratamiento de la pandemia en los medios de comunicación pueda tener entre los niños y los mayores, afectando con mayor o menor gravedad a su sociabilidad.